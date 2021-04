Pallamano, Fondi (serie A2 femminile): esonera il tecnico Damiano Macera

Dopo quasi due anni termina l’avventura di Damiano Macera alla guida dell’HC Fidaleo Fondi, fanalino di coda del girone D a zero punti del campionato nazionale di serie A2. Il tecnico originario di Gaeta è stato esonerato dall'incarico di primo allenatore della squadra femminile. Il sodalizio rossoblù, che ha ringraziato Macera per l’importante lavoro svolto in quest'ultimo biennio, è già a caccia del suo sostituto: in primis il direttore sportivo Guglielmo Di Perna si è messo subito al lavoro per trovare una nuova guida per dirigere la giovane compagine pontina.

Ultimo aggiornamento: 14:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA