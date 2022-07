Il Consiglio federale ufficializza la Npc in A2, inserita nel girone Verde. Eurobasket esclusa

RIETI - La Kienergia Npc Rieti è ufficialmente in A2, come comunicato dal Consiglio Federale della Fip di ieri pomeriggio che ha sancito pure l’esclusione dell’Eurobasket Roma.

Sono state ammesse invece tutte le altre squadre, inclusa la Npc che ha rilevato il titolo della Bakery Piacenza, scambiato con quello di serie B, e la Stella Azzurra Roma, che ha rilevato il titolo di Biella, che nei playout 2020/21 ottenne la salvezza proprio ai danni della Npc.

Dunque, una sorta di nemesi storica per la Npc che torna in A2 dopo un campionato di purgatorio in serie B. Inoltre la Fip ha ribadito di non dare luogo a ripescaggi per cui l’Orlandina resterà in B, e pertanto il girone verde, in cui è inserita la Npc, sarà completato dalle seguenti 12 squadre: Torino, Casale Monferrato, Urania Milano, Cantù, Vanoli Cremona, Juvi Cremona, Treviglio, Piacenza, Latina, Stella Azzurra Roma, Trapani, Agrigento. Quindi girone dispari per la Npc.