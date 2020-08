PERUGIA - Tutto in poche ore. Arrivati dal nulla e spariti, per ora, nel nulla. Sono gli ingredienti di un assalto andato in scena nella tarda serata/notte di domenica in zona Ponte San Giovanni. Anzi, più assalti. Dal momento che il primo sarebbe poi servito per compierne altri.

LA RICOSTRUZIONE

Secondo quanto si apprende, il primo allarme scatta in una carrozzeria nella tarda serata di domenica. A seguire, almeno altre due-tre allerte furto sempre nella stessa zona di Ponte San Giovanni. Allarmi fra loro collegati, dal momento che i furti sarebbero stati compiuti con un’auto rubata all’interno proprio della carrozzeria.

Secondo quanto stanno ricostruendo gli investigatori, infatti, i banditi entrati in azione (sembra tre) hanno prima fatto irruzione all’interno della carrozzeria e sono riusciti a portare via almeno un’auto tra quelle all’interno in attesa di lavori o di essere riconsegnate ai proprietari. Una Bmw, sempre stando a quanto appreso dal Messaggero, l’auto che la banda di ladri è riuscita a far uscire dall’attività commerciale. Non è da escludere che i banditi abbiano provato a portare via anche più auto ma che non ci siano riusciti, anche perché costretti ad agire nel più breve tempo possibile.

Una volta usciti dalla carrozzeria, a quel punto la banda avrebbe cercato di mettere a segno alcuni in altre attività della zona di Ponte San Giovanni. Almeno uno di questi assalti sarebbe andato a buon segno.

A tutto gas, cercando di colpire il più possibile per poi scappare: questo, in sostanza, quello che la banda avrebbe fatto appena fuori dalla carrozzeria. Un intento che, come detto, sarebbe andato a buon fine in almeno un caso, ma tutti gli accertamenti del caso sono ancora in corso da parte degli investigatori per riuscire a ricostruire esattamente l’azione messa in campo dai tre banditi.

BANDA DELLA E45

Così come sono, come da prassi in questi casi, al vaglio anche possibili collegamenti con i recenti assalti avvenuti ai bar delle aree di sosta lungo la E45, uno di questi proprio nella zona intorno a Ponte San Giovanni. Tre colpi nel giro di pochi giorni, con i banditi arrivati a bordo di auto molto probabilmente rubate per spaccare le vetrate dei bar e scappare con il bottino.

