Fuori oggi "Spiragli", il primo album del giovane cantautore ternano Corpoceleste

Terni- Fuori oggi su tutte le piattaforme e in copia fisica "Spiragli", l'album di debutto di Massimo Bartolucci, in arte Corpoceleste.

Il giovane ternano, classe 2000, aveva già conquistato la scena a otto anni quando calcò il palco dell'Antoniano di Bologna con il suo "Tortellino", in gara a Lo Zecchino d'Oro.

Da allora un susseguirsi di opportunità, successi e tanta voglia di fare musica.

"Ritengo molto importante quello che sto facendo - dice Massimo - è un grande progetto ed è raro che giovani talenti della mia città riescano ad avere la possibilità di produrre un lavoro ampio come un album. Mi considero fortunato".

"Spiragli" conterrà otto singoli, di cui alcuni inediti: Oblio, Roma, Meteoropatia, Valzer e Champs-Élysées, Insonnia, Semina, Luce e Oblio (piano version). Quest'ultima, uscita da un mese, è già in diverse playlist di Spotify.



"Questi titoli - spiega l'autore - sono piccoli spiragli di un viaggio fatto di luci e ombre, per cercare di arrivare alla fine del tunnel e guardare il sole in faccia senza scottarmi negli occhi. Finalmente anche il mio primo album può vedere la luce, dopo un periodo di buio per tutti, quello del lockdown.Ascolto adesso queste canzoni con l’amore di un genitore che guarda un figlio e, allo stesso tempo, col timore di un bimbo al pensiero che qualcuno possa leggere il suo diario segreto. Spiragli è una sorta di estensione della mia persona: ecco perché lo considero il disco perfetto per lanciarmi sulla scena musicale. Passo così tanto tempo a scrivere di altri e per altri… Qui, invece, parlo solo di me".Intanto Massimo, che recentemente ha iniziato l'attività di autore di canzoni per altri interpreti, punta a portare in giro la sua musica. Qualche appuntamento è già in programma: un' apertura di un concerto a Roma il 22 luglio e una serata all' Hard Rock Cafè della capitale il 4 agosto.