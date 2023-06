Al Frontone torna il cinema sotto le stelle: il programma fino ad agosto. Si inizia venerdì con l'evento Grease

PERUGIA - È di nuovo tempo di Cinema all'aperto e la prima arena estiva ad accendersi sarà quella del Frontone, che da questo venerdì e fino a metà settembre animerà gli amati giardini di Borgo XX Giugno. Un programmazione di eventi, quella presentata martedì in conferenza stampa, che continua a muoversi tra un palinsesto con i titoli più amati della stagione appena conclusa e una serie di appuntamenti speciali organizzati in collaborazione con realtà culturali del territorio: «È uno degli appuntamenti più importanti dell'estate perugina - ha sottolineato l’assessore comunale alla Cultura Leonardo Varasano - e questo storico scenario ospiterà eventi molto significativi, unendo al cinema appuntamenti di rilievo all'insegna della musica e della storia». L’appuntamento presso i Giardini del Frontone è fissato per venerdì 9 giugno e sullo schermo tornerà un grande classico come Grease, rappresentando anche un omaggio all'attrice Olivia Newton-Jonh, Sandy nel film, scomparsa la scorsa estate: «A nostro avviso è il titolo più adatto per un cinema all'aperto a vocazione popolare - hanno spiegato gli organizzatori - e per quella sera ci auguriamo che potranno gravitare all'arena diverse generazioni di spettatori, con tanto di bambini e ragazzi al seguito». Un titolo che strizza l’occhio anche al successo della serie tv trasmessa in streaming lo scorso aprile in Italia "Grease - Rise of the Pink Ladies”, ma se per i più giovani vedere il film sul grande schermo sarà un’esperienza più unica che rara, per molti adulti che a fine anni ’70 lo videro al cinema sarà un vero tuffo nel passato. Il contesto poi sarà davvero speciale perché in collaborazione con l'associazione Borgo Sant'Antonio Porta Pesa, l'arena venerdì ospiterà una selezione di auto d'epoca in stile “Drive-in anni '50”; alle 21.15 e fino all’inizio della proiezione sarà invece protagonista l'energia dei ballerini dell'associazione Happy Feet Swing dance school, tra ritmi boogie, woogie, lindy hop e charleston per danzare su scenografiche coreografie ispirate alla pellicola.

Tra le tante collaborazioni con realtà del territorio spicca quella con il cinema PostModernissimo, che martedì 13 giugno presenterà in anteprima nazionale l'ultimo lavoro prodotto: si tratta di “Tomica e le vie segrete della Sibilla" documentario del perugino Andrea Frenguelli che, attraverso interviste e riprese spettacolari che hanno richiesto quasi due anni di lavoro, racconta un pezzo di storia dei Monti Sibillini attraverso la lente dell'alpinismo. Sabato 17 invece l'Associazione Metanoia presenterà la quinta edizione di Nichelodeon, con una sonorizzazione dal vivo dell’immortale capolavoro di Friz Lang Metropolis. A musicare live saranno i LSTCAT, mentre per il pubblico sarà possibile cenare in modalità “street-food” con le torte al testo di CuKuc Perugia e le birre firmate La Gramigna. La musica sarà ovviamente protagonista anche a fine giugno con la decima edizione del festival L’Umbria che Spacca, mentre l’11 luglio, ad un anno dalla scomparsa del leggendario protezionista Giuseppe Gatti, è prevista una serata di beneficenza in favore dell'associazione "Malattie Rare Mauro Baschirotto" con la proiezione del film di Sam Mendes Empire of light. Attesissima poi la Prima Visione Nazionale del film Barbie con Margot Robbie e Ryan Gosling, in programma dal 20 luglio per 4 serate consecutive.

Il programma fino al 31 luglio, realizzato da CineGatti in collaborazione con Fontemaggiore e Consorzio A.B.N., è già disponibile mentre i titoli che accompagneranno gli spettatori da agosto fino a metà settembre verranno ufficializzati in seguito.

Da segnalare che per tutta la stagione estiva molte proiezioni verranno proposte al prezzo speciale di 3,50 Euro. Questo il programma:

GIUGNO

Venerdì 09 - Grease

Sabato 10 - Aria Sottile - Storie dal Karakoram, ai piedi del K2

Domenica 11 - La primavera della mia vita

Lunedì 12 - Visioni del Reale

Martedì 13 - Tomica e le vie segrete della Sibilla

Mercoledì 14 a venerdì 16 - film da stabilire

Sabato 17 - Nichelodeon - Metropolis (Musicato dal vivo)

Domenica 18 – Sup - Stand up Pride

Lunedì 19 - Il corsetto dell'imperatrice

Martedì 20 - Il Sol dell'avvenire

Mercoledì 21 - Grazie Ragazzi

Giovedì 22 - La sirenetta

Venerdì 23 - Rapito

Sabato 24 – Mon Crime - La colpevole sono io

Da domenica 25 giugno a domenica 2 luglio - L'Umbria che spacca

LUGLIO

Mercoledì 05 – SPIDER-MAN - ACROSS THE SPIDER-VERSE

Giovedì 06 - La stranezza

Venerdì 07 - Everything everywhere all at once

Sabato 08 - Benedetta

Domenica 09 - Astolfo

Lunedì 10 - Le 8 montagne

Martedì 11 - Empire of light

Mercoledì 12 - Il ritorno di Casanova

Giovedì 13 - Perugino. Rinascimento immortale

Venerdì 14 - Stranizza d'amuri

Sabato 15 - Billy

Domenica 16 - The fabelsman

Lunedì 17 - The whale

Martedì 18 - Super Mario Bros

Mercoledì 19 - L'ombra di Caravaggio

Giovedì 20 – Barbie

Venerdì 21 - Barbie

Sabato 22 - Barbie

Domenica 23 - Barbie

Lunedì 24 - Peter von Kant

Martedì 25 - L’ultima notte d’Amore

Mercoledì 26 - Bogdanoviana - Wu Ming 2

Giovedì 27 – Elemental

Venerdì 28 - Denti da squalo

Sabato 29 - Scordato

Domenica 30 - Indiana Jones e il Quadrante del Destino

Lunedì 31 - Emily