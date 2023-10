Frantoi aperti, la grende festa dell'olio evo è scoppiata nella Valnerina ternana e nell'Amerino

TERNI – Torna “Frantoi Aperti”, la grande festa dell’olio evo, dal 28 ottobre al 26 novembre. Cinque fine settimana all’insegna delle visite esperienziali nelle aziende agricole e del “Tour degli Olivi Giganti Patriarchi nel territorio Amerino Tipico”, un itinerario che porterà a visitare la collina degli olivi secolari Rajo di Montecampano e la collezione mondiale di olivi “Olea Mundi” di Lugnano in Teverina. Accreditato come evento simbolo dell’oleoturismo in Italia, Frantoi aperti proporrà anche iniziative per i bambini come “Trekking e fiabe tra gli Ulivi” con la “CamminAttrice” Loretta Bonamente che coinvolgerà le famiglie nel racconto di storie sugli alberi, gli olivi e l’olio, per poi condurle in visita nei frantoi del circuito per una merenda a base di pane e olio appena franto. Immancabili le masterclass e le degustazioni guidate da esperti assaggiatori di olio evo dal titolo “Assaggi di Storie. Degustazioni di Oli e di prodotti unici” . Nei cinque weekend di Frantoi Aperti anche esperienze artistiche tra gli ulivi e alla scoperta delle bellezze architettoniche dei borghi medievali dell’Umbria Sud e della conoscenza del vasto patrimonio agroalimentare ed enologico di cui il territorio è espressione, senza trascurare l’ambito musicale e dell’intrattenimento ludico. “Sperimentazioni artistiche nel Paesaggio Olivato”, ad esempio, è lo storico spin off che accompagna ormai da dieci anni Frantoi Aperti, incentrato sul linguaggio dell’arte contemporanea e organizzato da Palazzo Lucarini Contemporary, che raggiungerà Arrone il 19 novembre. E ancora “Suoni dagli ulivi secolari”, la piccola rassegna musicale pensata per esaltare il dialogo tra la musica e gli ulivi, domenica 26 novembre ad Amelia, in località Montecampano presso l’uliveto secolare di Rajo.