Terni torna agli anni Ottanta: 22 auto parcheggiate in corso Tacito

TERNI – Due panchine per cinque posti auto in zona centralissima. Due panchine eliminate lo scorso 19 giugno per risolvere una situazione di degrado che diventano area di sosta selvaggia. In corso Tacito, quella non è la sola area adibita a parcheggio abusivo. In corso Tacito è tutto un parcheggio abusivo. La mattina di giovedì 19 ottobre Il Messaggero ha incontrato ventidue auto lasciate dove neanche avrebbero potuto transitare (i 540 metri di via sono tutti pedonali). E ancora ulteriori 12 vetture tra largo Elia Rossi Passavanti (9) e piazza della Repubblica (3), per un totale di 34. Una mattina come tante altre nel centro città: con i corrieri che per scaricare la merce nei negozi sono costretti a lasciare i furgoni in mezzo alla via e le auto della polizia municipale a cambiare strada. Un bel traffico, insomma. Che si intensifica con il passare delle ore. Di pomeriggio la situazione varia di pochissimo: aumentano le persone a passeggio e diminuiscono i furgoni, ma le auto in sosta selvaggia sono ancora di più.