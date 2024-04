Franchi o Vitali, la Ternana ora sceglie il sostituto di Iannarilli

La porta della Ternana, ora, è nelle loro mani. Denis Franchi, giovane e sul quale la Ternana punta per il futuro ma esordiente in una gara professionistica ufficiale? O Tommaso Vitali, già in campo in passato anche come titolare alla Viterbese? Il primo è al momento avanti nelle gerarchie, il secondo però ha più esperienza. Oltre a loro, ci sono anche due o tre giovani talenti pronti a contendersi il posto da terzo. Nel finale di campionato, nel quale la Ternana non avrà Antony Iannarilli, quello che è stato titolare per 76 gare ufficiali consecutive in due anni esatti, la difesa della porta viene affidata ora a uno di questi due. Non far rimpiangere l'infortunato portiere di Alatri non è semplice, ma lo staff tecnico di Roberto Breda sa di fare affidamento su sostituti di valore.

Franchi, 21 anni, friulano, cerca la sua occasione. E' un debuttante assoluto, non avendo mai giocato una partita ufficiale nel professionismo. Ma quando era al Paris Saint-Germain, ancora adolescente, si allenava insieme a Keylor Navas e Gianluigi Donnarumma, parando anche i tiri di stelle del calcio mondiale come Lionel Messi, Kylian Mbappé, Angel Di Maria e Neymar. Con la squadra parigina era il terzo, ma era anche titolare nella squadra giovanile. Poi, negli anni successivi, era andato in Inghilterra nel Burnley, da dove la Ternana, a gennaio, lo ha preso, decidendo di investire su di lui per il futuro con un contratto fino al 2027. Vitali, invece, con i suoi 24 anni e mezzo, è il più esperto tra i portieri che si trovano ora a contendersi i posti di primo, secondo e terzo.

In più, è di Dunarobba e nella Ternana ci è cresciuto. Sin da piccolo nelle giovanili rossoverdi, dopo aver cominciato in quelle dell'Amc98. In prima squadra ha pure due presenze ufficiali, tra queste quella del debutto in Coppa Italia nel dicembre 2021 quando sostituì nei minuti di recupero Titas Krapikas in Venezia-Ternana. In Lega Pro, ha giocato nella Viterbese nel 2019-2020, quando era in prestito proprio dalla Ternana. Riguardo alla sua militanza in rossoverde, nel 2017-2018 si allenava con i portieri della rosa di serie B, l'anno dopo in Lega Pro è andato più volte in panchina. Nel 2020-2021 era nella Ternana dei record di Cristiano Lucarelli e ha giocato Ternana-Cavese 7-2. E' rimasto anche nelle due successive stagioni in serie B, mentre in questo campionato era stato richiamato ad agosto, dopo che il suo contratto non era stato rinnovato alla scadenza di giugno 2023.

Dietro a Franchi e Vitali, inoltre, ci sono dei giovanissimi talenti, a contendersi un posto come terzo portiere. C'è Filippo Novelli, 17 anni a luglio, di Terni, portiere dell'Under 17 che si allena in pianta stabile con la prima squadra. A dicembre Breda lo aveva convocato per contro Parma e Pisa. C'è poi il Primavera Robert Matei, 17 anni e mezzo, rumeno di Timisoara, già convocato una volta per la partita di Lecco. Ci sarebbe pure il reatino Giovanni Leoni, 18 anni a giugno. L'assenza di Iannarilli pesa. Ma dietro a Iannarilli, qualcosa si muove.