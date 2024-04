Ternana, due costole rotte per Iannarilli

Bravissimo, ma anche sfortunatissimo. Antony Iannarilli, portiere della Ternana, gioca contro il Modena una partita da migliore in campo con almeno 6 parate decisive, ma poi esce con due costole rotte. E' questo, l'esito degli accertamenti ai quali il calciatore si è sottoposto in ospedale dopo la gara. Frattura compsta della quarta e quinta costola. Un infortunio che dovrebbe costringerlo a stare fermo per una ventina di giorni, prima di riprendere l'attività. Il portiere si era scontrato nel corso dei minuti di recupero della partita con il compagno di squadra Lorenzo Lucchesi, nel tentativo (riuscito) di ostacolare la conclusione all'attaccante del Modena Abiuso, lanciato a rete. Un'involontaria ginocchiata del difensore rossoverde, infatti, ha colpito violentemente il costato di Iannarilli, costringendo il portiere a rimanere a terra per un po' con difficoltà nella respirazione. Iannarilli, poi si anche rialzato e ha terminato la gara. Ma dopo il fischio finale è di nuovo dovuto ricorrere all'intervento dei sanitari, sempre per il costato dolorante e la difficoltà nel respirare. Poi è riuscito a riprendersi e a rialzarsi, uscendo dal campo con le sue gambe. Ma ha subito lasciato lo stadio Liberati per andare all'ospedale Santa Maria e sottoporsi agli accertamenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA