Terni, Fondazione Aiutiamoli a Vivere: il vescovo Soddu incontra presidente e volontari

Una visita particolare per la fondazione "Aiutiamoli a vivere". Mercoledì scorso il vescovo Francesco Antonio Soddu, ha incontrato il presidente della Fondazione, Fabrizio Pacifici, e tutti i volontari della sede nazionale. Con l'occasione ha visitato la sede nazionale di via XX Settembre 166 e la Sala Polifunzionale “Padre Vincenzo Bella”, apprezzando l’affresco di S. Francesco e benedicendo i presenti. I volontari della fondazione "Aiutiamoli a vivere" ringraziano il vescovo "per il dono della sua presenza, per l’incoraggiamento - dicono - e il sostegno che ci ha dato e per il clima familiare e fraterno dell’incontro".