Settanta bambini bielorussi in vacanza in Italia, Aiutiamoli a vivere: "Il regalo più bello"

Settanta bambini bielorussi in Italia per trascorrere le vacanze natalizie, ospiti della fondazione Aiutiamoli a Vivere che - sue parole - "non poteva ricevere regalo più grande".

I bambini mancavano da tre anni e non è stato semplice il loro ritorno in Italia

''Ringraziamo il Centro studi della fondazione - dice Aiutiamoli a vivere - che si è prodigato con le istituzioni bielorusse ed italiane per trovare le soluzioni atte ad ottenere le autorizzazioni necessarie a far tornare i bambini bielorussi in Italia.

La fondazione con il Planeta Detei hanno cercato e trovato la soluzione a tutti i problemi che ogni giorno sorgevano e che non sono mancati fino all’ultimo minuto, arrivando finalmente all’imbarco a Varsavia per poter poi essere abbracciati al loro arrivo in Italia a Bologna e Bergamo''.

Per Aiutiamoli a vivere si è trattato di un "Natale da festeggiare insieme all’insegna della solidarietà e dell’amore verso un bambino accolto in famiglie proveniente dalla Bielorussia e dall’Ucraina all’insegna della pace".