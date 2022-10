Terni piange Tini Brunozzi, fondatore di una pasticceria arrivata a esportare prodotti nel mondo

Un pezzo di storia, per la tradizione artigianale dolciaria di Terni. Dopo Pazzaglia, è arrivato lui, Luciano Tini Brunozzi, che nel 1968, 54 anni fa, fondò la sua pasticceria a conduzione familiare. Per questo, Terni è ora in lutto per la sua scomparsa, avvenuta nel pomeriggio di giovedì. La sua attività autonoma da pasticciere partì nella zona di San Giovanni, dove aprì i battenti per la prima volta. Negli anni, l'attività è cresciuta e si è ampliata, fino a trasferire la propria sede due volte, prima portandosi in via Narni e poi nella zona di Maratta. Nel 1976 gli venne conferito il titolo al merito di Cavaliere del lavoro. In più di 50 anni di attività, l'attività di Tini Brunozzi è riuscita anche ad uscire dai confini nazionali italiani, avendo infatti più volte esportato all'estero i prodotti della propria pasticceria. Luciano Tini Brunozzi aveva 85 anni e si è spento dopo aver lottato contro una malattia. Uno dei suoi tre figli e una sua nipote, Fabrizio ed Eleonora Tini, portano ora avanti insieme l'attività dell'azienda familiare. Sabato 8 ottobre, nella mattinata, i funerali, alle ore 10, nella chiesa del Sacro Cuore.