Foligno, strade da brivido: guida ubriaco e picchia i carabinieri

FOLIGNO - Strade da brivido per guida sotto l’effetto dell’alcool: un arresto, diverse denunce e veicoli sequestrati. E’ un bilancio pesante quello che emerge dai controlli legati alla sicurezza stradale che ha visto operare i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Foligno. L’arresto è scattato quando, alle 4 di notte, l’equipaggio di una gazzella impegnata in un posto di controllo finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati e alla sicurezza stradale, ha notato un’auto che procedeva zigzagando. I militari sono riusciti a fermare il veicolo e hanno avviato le procedure del caso, compreso il controllo col precursore per alcoltest. L’accertamento preventivo ha dato esito positivo e a quel punto l’automobilista – stando alla ricostruzione dei fatti - ha dato in escandescenza colpendo i due carabinieri che, senza non poche difficoltà, sono alla fine riusciti a bloccare il conducente del veicolo. L’automobilista è stato dichiarato in arresto per le ipotesi di reato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. Inoltre è scattata anche la denuncia per guida in stato di ebbrezza. Ma non finisce qui. Perché la vettura fermata è risultata essere sprovvista di assicurazione ed è stata accertata anche l’omessa revisione con conseguente sospensione della circolazione fino all’effettuazione della stessa revisione. E’ scattata, quindi, la supermulta da 2mila euro, cui se ne aggiungo altri quasi 900 per mancata assicurazione del veicolo che è stato sequestrato ai fini della confisca in conseguenza della guida in stato di ebbrezza e la mancata revisione. Per il conducente c’è stato anche il ritiro della patente. Un altro automobilista, finito con l’auto che guidava contro un muretto, è risultato positivo all’alcol. Il record è stato raggiunto da un ulteriore guidatore che risultato avere alcol nei sangue sei volte il limite consentito per legge. Per lui patente ritirata e varie sanzioni cui far fronte. Un altro guidato, rimasto coinvolto in un incidente stradale guidava sotto positivo agli alcolici e dovrà pagare una multa da 544 euro. L’ultimo caso di guida in sotto l’effetto di alcolici riguarda invece il conducente di un motorino. L’accertamento è scattato a seguito di una richiesta di aiuto. Qualcuno, che poi si rivelerà essere il conducente del motorino, ha iniziato a suore ai campanelli di un gruppo di abitazioni della periferia di Foligno chiedendo soccorso poiché coinvolto in un incidente. Uno dei residenti ha chiesto l’intervento dei carabinieri. All’arrivo della pattuglia della Sezione Radiomobile s’è scoperto che il centauro era caduto da solo e risultava in stato di ebbrezza. E’ scattato il sequestro del motorino ai fini della confisca.