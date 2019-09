FOLIGNO - Schianto mortale a Foligno, lungo viale Firenze, domenica poco dopo le 21. Per cause in fase di accertamento da parte dei carabinieri un 45enne che viaggiava in scooter come passeggero è morto dopo esser stato sbalzato dal veicolo. Alla guida dello scooter un ex giocatore del Foligno che ha riportato solo lievi contusioni. Accertamenti dei carabinieri sul ruolo di un'auto che ha incrociato lo scooter all'altezza di un incrocio.

