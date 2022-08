Foligno, schianto moto-furgone sulla Flaminia, muore agente della polizia penitenziaria di 49 anni

FOLIGNO – Schianto mortale sulla Flaminia, in territorio di Foligno, perde la vita l’agente della polizia penitenziaria Piero Alessandrelli, 49 anni. La tragedia s’è consumata, intorno alle 23.30 di mercoledì, lungo la Flaminia nel punto interessato da un cantiere e dove si procede su carreggiata unica. Alessandrelli pare stesse rientrando a casa dopo un turno di lavoro. Per cause in fase di accertamento da parte della polizia stradale la moto guidata dal 49enne e un furgone sono entrati in violenta collisione. Le conseguenze dell’incidente non hanno lasciato scampo al centauro che è morto sul colpo e a nulla sono serviti i soccorsi. Tra le sue grandi passioni la Giostra della Quintana e il volontariato. E proprio il Gruppo Volontari di Protezione Civile Città di Foligno ha voluto ricordarlo con un post sul proprio profilo Facebook dove si legge: “Un grande amico e volontario di protezione civile Ci ha lasciato la notte scorsa a causa di un incidente stradale sulla superstrada Foligno-Spoleto. Riposa in pace Piero, noi ti ricorderemo sempre! Sentite condoglianze alla famiglia”