Domenica 13 Agosto 2023, 10:29 - Ultimo aggiornamento: 14:30

FOLIGNO - Giostra della Quintana, Luca Innocenzi, il cavalier Pertinace del rione Cassero, resta ancora in panchina. Nicholas Lionetti, che a Foligno difende i colori del rione Pugilli, è tornato invece in pista, nelle prove a Servigliano, dopo il rovinoso incidente ad Ascoli che ha portato alla soppressione del cavallo Look Amazing, il destriero con cui Lorenzo Melosso aveva vinto per il Badia la Quintana nel 2022. S’annuncia un Ferragosto caldissimo, dal punto di vista delle Giostre, per il complesso valzer dei cavalieri che ruota intorno a Foligno ma che tocca tutte le principali rievocazioni con i folignati sempre in prima linea e gli “stranieri” protagonisti al Campo de li giochi. La Commissione Giustizia e Disciplina ha reiterato la sospensione cautelare a carico di Innocenzi. La durata, come da regolamento, è di 30 giorni a partire da domani per andare fino al 14 settembre. In quella data, ad appena tre giorni dalla Giostra della Quintana della Rivincita, si capirà se Innocenzi potrà o meno scendere in pista. Perché le possibilità sul tavolo sono tre: non reiterazione della sospensione cautelare, rinnovo della disposizione, oppure la Commissione potrà emettere il proprio verdetto. La vicenda è quella che ha preso le mosse dopo la rissa al Campo de li Giochi, nella quale è rimasto coinvolto lo stesso Innocenzi, in occasione delle prove ufficiali della Quintana de La Sfida. Ad oggi la giustizia quintanara, che ha ovviamente competenza solo su Foligno, resta l’unica a far restare in panchina Innocenzi. Il Tar ha infatti accolto la sospensione cautelare del Daspo emesso a carico del cavaliere dalla Questura di Perugia e la giustizia sportiva della Fise (Federazione Italiana Sport Equestri) ha revocato la sospensione a carico del fantino. Il 14 settembre si potrà capire come evolverà la vicenda. Tornando agli altri cavalieri una buona notizia arriva per Nicholas Lionetti. Dopo il terribile incidente in cui è rimasto coinvolto ad Ascoli, il cavaliere faentino è tornato in pista a Servigliano venerdì ed ha provato senza lancia per difendere i colori del rione Porta Navarra. Un altro cavaliere, l’ascolano Lorenzo Melosso, a Foligno per il Badia, sarà impegnato in un complesso tour de force. Oggi e il giorno di Ferragosto sarà impegnato nella Giostra di San Ginesio. Poi, aspettando la Giostra della rivincita a Foligno il 17 settembre, Melosso sarà in pista a Valfabbrica il 3 settembre per il “Palio della festa d’autunno”. Sarà un’estate caldissima, quella che sta accompagnando le Giostre, soprattutto perché all’orizzonte si prevedono ancora molti cambiamenti.

Giovanni Camirri