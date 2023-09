Venerdì 22 Settembre 2023, 08:00

L’onda lunga degli eventi a Foligno non si ferma. E non si fermano nemmeno i commerciati che, dopo il successo dello sbaracco, stanno organizzando nuove idee e definendo nuovi progetti. A spiegare di cosa si tratta, interpellata sul punto da Il Messaggero, è Nicoletta Cavadenti Gasparetti, commerciante del centro storico.

«Ci stiamo organizzando – dice Cavadenti Gasparetti – per l’appuntamento con la Francescana Ciclostorica dell’Umbria. Le attività che aderiranno a questa iniziativa esporranno all’interno delle rispettive vetrine la bandiera della La Francescana. Saremo poi, come da tradizione, in prima linea per i Primi d’Italia. Quindi il 7 e l’8 ottobre daremo corpo al progetto “Arte in vetrina”. Si tratta – prosegue – di una piacevole iniziativa che vedrà una collaborazione tra le attività aderenti e una associazione culturale perugina. In pratica all’interno delle vetrine saranno posizione opera d’arte, tra quadri e sculture, realizzate dagli artisti che interverranno. Ci sarà la possibilità di fare un tour lungo queste strade del centro e inoltre sarà possibile confrontarsi con l’artista di riferimento che ha realizzato le opere». «Ci siamo attivati – ricorda ancora Nicoletta Cavadenti Gasparetti – per realizzare lo Sbaracco, appuntamento che sarà sempre più coinvolgente. Ragioniamo nell’ottica di amplificare l’offerta al pubblico andando a collaborare con altri eventi in città. Lo Sbaracco di inizio settembre ha avuto una importante risposta e vuole diventare sempre di più un appuntamento fisso da realizzare due volte l’anno: una in estate e una in inverno. Riteniamo che questa modalità, anche in forza della chiara volontà di collaborare avendo come unico obiettivo la crescita della città in tutte le sue articolazioni, si una ulteriore elemento che va a incrementare, tessera dopo tessera, il mosaico che compone l’immagine della città dando così – conclude - un suo importante biglietto da visita». Tutte le attività proposte, dallo sbaracco alle installazioni artistiche e via dicendo vedranno gli stessi commercianti organizzarsi anche per proporre sorprese che saranno man mano svelate. Tutte occasioni, queste, utili anche per fare semplicemente due passi nel cuore cittadino potendo apprezzarne le bellezze storico artistiche e anche per farsi un giro tra le diverse attività commerciali e di ristorazione. Una passeggiata, quindi, in modalità full immersion che vedrà gli esercenti raccogliere anche le istanze dei cittadini così da creare un confronto a doppia mandata.