Domenica 5 Novembre 2023, 08:45

FOLIGNO - Paura e danni sabato mattina in via Monte Rosa a Foligno, a causa della caduta di un grosso pino marittimo che s’è schiantato danneggiando alcune auto in sosta. Il fatto è accaduto intorno alle 7.30 quando, fortunatamente, in quella zona della periferia cittadina non stava passando nessuno. Lo schianto ha causato danni ad almeno 4 auto e sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia Foligno e il personale dei vigili del fuoco. “Questa – si legge in un post pubblicato su Facebook a commento della foto dell’accaduto – è la situazione in via Monte Rosa. È l'ennesimo pino mediterraneo che cade. Visto che è il terzo che cade nella stessa via, quando verranno presi provvedimenti?” Una domanda che, oltre ad essere più che lecita, apre un ragionamento sulle cause della caduta. L’incidente di ieri, fortunatamente senza conseguenze per le persone, è stato causato da un fatto accidentale? Si poteva prevedere? Il maltempo ha fatto la sua parte o si tratta di un mix di concause? Per il momento si tratta solo di ipotesi su cui ragionare. È facile, però, supporre che gli organi competenti intervengano nelle prossime ore per sincerarsi delle condizioni delle altre alberature presenti in quella ed in altre realtà cittadine. Le verifiche in atto serviranno anche a comprendere dove si potrà intervenire e come per innalzare i livelli di sicurezza ed evitare che analoghe situazioni possano rischiare di ripetersi. Controlli a tappeto e altrettanti interventi per maltempo sono stati effettuati negli ultimi giorni dai vigili del fuoco che hanno provveduto alla messa in sicurezza di rami pericolanti, coppi spostati dalle raffiche divento e molte altre situazioni di pericolo. Un contesto non semplice, anche in forza della potenza degli eventi meteorologici, che comunque ha avuto una risposta massiccia da parte del personale del 115 e per le rispettive competenze da quello delle forze dell’ordine e di polizia. Tornando alla vicenda di via Monte Rosa il transito è stato ovviamente interdetto a mezzi e persone fino al completamento delle operazioni necessarie giungendo, quindi, alla successiva riapertura della via.