FOLIGNO - Salvata dall’ombrello. Potrebbe sembrare la trama di un film fatto di colpi di scena e, sopratutto, di effetti speciali. Ma si tratta invece di un fortunato caso, dovuto al maltempo, che ha evitato che una signora che transitava ieri mattina in via Umberto I patisse conseguenze a causa del distacco di una piccola porzione di cornicione caduto in terra mentre in città stava piovendo. La pioggia ha imposto l’uso dell’ombrello e quel pezzetto di materiale nel suo volo verso la sede stradale è finito proprio contro quell’oggetto utilizzato per contrastare l’acqua piovana. Come è facile immagina un po’ di spavento c’è stato, ma tutto s’è risolto, stando a quanto risulta, senza alcuna conseguenza per le persone. Il passo successivo ed immediato è stato quello di segnalare l’accaduto e la zona , all’angolo tra via Garibaldi e via Umberto I, è stata raggiunta da una pattuglia della polizia locale e quindi dai vigili del fuoco del Distaccamento di via degli Anastasi. L’area interessata è stata transennata sia a monte che a valle del punto interessato e poi s’è proceduto alle attività di controllo e messa in sicurezza. La porzione di materiale distaccato non è particolarmente grande e quindi anche questo ha favorito il buon esito della vicenda. Per una volta di può dire con serenità che il maltempo, avendo imposto l’uso dell’ombrello, è stato utile ed ha permesso a tutti di continuare a svolgere le normali attività quotidiane.

Il maltempo s’è abbattuto su Foligno dalla notte tra domenica e ieri e s’è registrato, intorno alle 4.30, un importante temporale con pioggia consistente e molti tra lampi e tuoni. Stando a quanto risulta, con un ulteriore nota positiva, non sono stati registrati particolari situazioni di disagio. Da parte delle forze dell’ordine e da quelle di polizia e con loro vigili del fuoco, protezione civile e tutti gli enti preposti sono stati effettuati monitoraggi in tutte le zone del territorio più sensibili a partire da sottopassi e corsi d’acqua. Stando a quanto si apprende sono stati anche verificati gli accessi al fiume Topino così da evitare, nei punti maggiormente complessi, accessi di persone che in questa fase non sono necessari proprio ai fini della sicurezza generale. Situazioni da maltempo nella norma anche nei Comuni che compongono il comprensorio di Foligno. Controlli e verifiche proseguiranno, comunque, senza soluzione di continuità tanto nelle zone “più tranquille” quanto in quelle dove si possono registrare potenziali complessità e rischi. L’azione di prevenzione e vigilanza a carico dei diversi territori proseguirà senza soluzione di continuità.