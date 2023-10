Foligno, mega fuga di gas in via dei Mille. Sul posto polizia locale, vigili del fuoco e Valle Umbra Servizi

FOLIGNO – Mega fuga di gas in via dei Mille: un fondamentalissimo intervento di sicurezza è stato compiuto da una pattuglia dlela polizia locale che ha avviato le operazioni di intervento. Il fatto è accaduto martedì intorno alle 13. A quell’ora un equipaggio del Comando di viale Marconi stava raggiungendo una delle scuole periferiche cittadine per i servizi di viabilità legati alla fine delle lezioni giornaliere. In quel frangente, mentre la pattuglia transitava in zona porta Todi, un cittadino ha segnalato un forte odore di gas. La pattuglia ha raggiunto immediatamente via dei Mille accertando che il problema era ben più ampio e complesso di quanto si potesse immaginare. I due agenti in servizio hanno fatto scattare l’allarme ed hanno contestualmente provveduto a bloccare il tratto di strada interessato.

Contestualmente la zona è stata raggiunta in forze da uomini e mezzi dei vigili del fuoco, della Valle Umbra servizi e da altri tecnici. Dopo un’ora e mezza il tutto è stato risolto e s’è proceduto con le ulteriori operazioni di ripristino e quindi alla riapertura della strada. Ai fini della massima sicurezza e per consentire gli interventi i residenti di un condominio della zona hanno lasciato temporaneamente le abitazioni per poi farvi ritorno. Sono in corso accertamenti sulla natura dle guasto che a quanto si apprende è comunque dovuto ad un fatto accidentale.