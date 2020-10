Foligno, la movida della civetta finisce a mezzanotte

FOLIGNO - Quella a cavallo tra giovedì e venerdì è stata una mezzanotte speciale. Perché in una casa della periferia di Foligno i proprietari, intorno a quell’ora, hanno sentito strani rumori. In una stanza ai piani alti, dove era stata aperta una finestra, c’era qualcosa di strano. Poi la scoperta: quei rumori erano dovuti alla presenza di un esemplare di civetta. Immediata la segnalazione cui ha fatto seguito l’intervento della Lipu, la Lega Italiana Protezione Uccelli, guidata in Umbria dal presidente, e folignate, Alfiero Pepponi. E proprio lui, venenrdì alle 18.30 all’interno del Parco dei Canapè davanti a numerosi appassionati e tanti curiosi, sopratutto bambini, ha liberato la civetta. “Si tratta di un esemplare maschio – ha detto Pepponi- di un anno che, incidentalmente, ha varcato una finestra che l’ha portato all’interno di una stanza buia. Si tratta di un rapace che ama la città e che è molto attivo fino alla mezzanotte per poi riprendere intorno alle 6 di mattino, ma che si da da fare anche di giorno”. Poi la liberazione ed il volto sopra i tetti del centro storico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA