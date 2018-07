Foligno, la Giostra della Quintana ha la sua ambulanza veterinaria

di Giovanni Camirri

FOLIGNO - È stata presentata venerdì in piazza della Repubblica, l’ambulanza veterinaria della Giostra della Quintana. Il mezzo di soccorso per cavalli è stato acquistato grazie al grande cuore del Popolo della Quintana che il 19 gennaio scorso, partecipando alla serata organizzata dal Magistrato Lucio Cacace “La Quintana in concerto: musica, colori e voci” ha raccolto quasi tutta la somma necessaria per l’acquisto dell’ambulanza. Con l’arrivo della nuova ambulanza, l’Ente Giostra garantisce sempre di più e in maniera autonoma il benessere del Principe della Tenzone. “Si tratta ancora una volta di un atto concreto sul fronte della tutela e del benessere del cavallo – ha spiegato il Presidente dell’Ente, Domenico Metelli – desidero ringraziare il Popolo della Quintana che, come sempre, ha risposto alla sua maniera alle esigenze della manifestazione permettendo l’acquisto di un mezzo di soccorso all’avanguardia”. Alla presentazione in Piazza della Repubblica interverranno il sindaco di Foligno, Nando Mismetti, il Presidente dell’Ente, Domenico Metelli, i Magistrati ed i Priori. Un evento importante che conferma la straordinaria attenzione della Quintana nei confronti del cavallo, l’assoluto protagonista della Giostra.

Venerdì 6 Luglio 2018



