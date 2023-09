Lunedì 4 Settembre 2023, 09:11

FOLIGNO La Fiera dei Soprastanti riparte col botto. E dalle prime stime l’edizione di ieri ha stimato circa 30mila presenze. Compreso il giocatore della Roma, il folignate, Leonardo Spinazzola che non è sfuggito ai selfie. È piaciuta la location, tra palazzo Candiotti e la zona di San Nicolò, ed è piaciuta la formula che ha proposto attrazioni per grandi e piccini. Frequentatissimi i banchi della Fiera e anche gli espositori con particolare gradimento riscosso da tutti e soprattutto dal liutaio e dagli artigiani impegnati nel ricamo. Sono piaciuti anche i giochi antichi e l’animazione per i bambini. La formula funziona e la ripartenza dopo lo stop da pandemia ha premiato gli sforzi organizzativi di rioni ed Ente Giostra. E c’è chi lancia l’idea, per i prossimi anni, di farla durare più giorni. Sul punto interviene, interpellato da Il Messaggero, il presidente dell’Ente Quintana Domenico Metelli. «La Fiera dei Soprastanti – dice Metelli – è ripartita premiando l’impegno di cci l’ha resa possibile. È stata realizzata una proposta che ha riassunto equilibrio e sobrietà senza dimenticare l’alta qualità degli espositori. Rispetto poi alla possibilità di farla durare più giorni – ricorda ancora – è una eventualità su cui abbiamo ragionato e sulla quale si potrebbe aprire un confronto. Va però tenuto conto che la Fiera viene fatta in tempo di Quintana e chi fa la Fiera fa anche la Quintana. Quindi dobbiamo ragionare su un impegno che è già molto importante e che per questo, grazie alla dedizione di tutto il sistema Quintana, va ponderato. Ci possiamo dire più che soddisfatti e quanto fatto dalle 11 di ieri mattina alle 22 di ieri sera ha avuto già un grandissimo premio: la soddisfazione – conclude Metelli – di tutti colori che sono venuti alla Fiera dei Soprastanti».