Foligno, Giostra della Quintana: Tommy Window al secolo Tommaso Finestra fa esultare lo Spada e mette tutti in riga

FOLIGNO - Tommy Windows, al secolo Tommaso Finestra, ha vinto la Giostra della Quintana de La Rivincita difendendo i colori del rione Spada. E lo ha fatto in una domenica calda non solo dal punto di vista climatico. Calda perché fino alla fine non c’è stata certezza su chi sarebbe stato il più bravo tra i Bravi. Alessandro Candelori del Morlupo, migliore nelle prove ufficiali, è stato sempre davanti a tutti. Alla fine, però, Finestra l’ha battuto per appena 7 centesimi. Ieri al Campo de li Giochi s’è disputata una Quintana che è stata quella del ritorno definitivo alla normalità. Una Quintana, però, diversa dal solito, per certi versi strana, non nell’accezione negativa, e senza padroni. In pista non c’erano Massimo Gubbini coinvolto in un incidente in prova, Luca Innocenzi sospeso per nove mesi. Ci sono state, però, diverse novità: due cavalieri esordienti e ben 6 cavalli alla loro prima esperienza in tenzone. E tra i novelli cavalieri ce ne è stato uno che non solo è arrivato terzo ma ha pure fatto registrare il miglior tempo di carriera nelle tre tornate. Lui è Raul Spera, un mix di tecnica, umiltà e precisione che lo ha portato a migliorare i tempi tornata dopo tornata. La prima tornata s’è chiusa con solo 7 binomi su dieci che hanno avuto accesso alla seconda. Fuori Lorenzo Melosso, uno dei favoriti, in sella a Texas Cactus che ha sbagliato il terzo anello. Fuori anche il Croce Bianca con Pierluigi Chicchini, in sella Sopran Hadley, tradito da una bandierina abbattuta nella curva lato piscina. Fuori anche il rione Cassero, con l’esordiente Paolo Palmieri su Born this Way per aver superato i due minuti per partire. Una situazione che, andando a memoria, ebbe come precedente il 1999 quando Alfiero Capiani, in sella a Gatto Nero per il rione Giotti, venne eliminato per aver, appunto, superato il tempo massimo per partire. La seconda tornata a 7 ha falciato un altro binomio. Eliminato, per errore all’anello e penalità dovuta a bandierina, il rione La Mora con Luca Morosini in sella a “Caccia alla Volpe”. In terza tornata hanno avuto, quindi accesso, partendo dal primo: Morlupo, Spada, Contrastanga, Giotti, Ammanniti, Pugilli.

Ad aprire le danze è stato proprio il Moro, Raul Spera, che con 53.83 ha segnato il migliore tempo di gara tra tutti i binomi in pista. Eliminato il Giotti con Riccardo Raponi in sella a Daytona Man per errore al terzo anello rimasto in mano al dio Marte. A seguire fuori per errore all’anello anche il Contrastanga con Daniele Scarponi su Cute Babys. Poi finale al cardiopalmo. Tommaso Finestra ha concluso senza errori una terza tornata che ha portato a collezionare un tempo totale delle tre tornate di 2 minuti, 43 secondi e 61 centesimi. Ultimo a scendere sull’otto di gara il Morlupo con Alessandro Candelori su Franceschina che ha ottenuto un tempo totale, e carriere sempre senza errori, di 2.43.68. “Voglio dedicare questa meravigliosa vittoria – ha detto a Il Messaggero Tommaso Finestra – a tutta la mia famiglia, alla mia vecchia scuderia che mi ha permesso di poter arrivare qui e alla scuderia dello Spada e a tutto il rione con il quale ho portato avanti il cavallo”. “È una vittoria meritata – sottolinea il priore dello Spada Riccardo Ricci – che arriva dopo anni di sacrifici. Tommaso ha fatto una grande Quintana e ha saputo vincere nell’anno del suo debutto con lo Spada. La vittoria la dedico a tutta la mia famiglia e al rione”. “Ha vinto il più bravo tra i bravi – sottolinea Alessandro Candelori - e personalmente sono sereno, ho e abbiamo lavorato bene e spero di aver dato comunque grandi emozioni ai rionali del Morlupo”. 2Fare la Quinta a a Foligno – spiega il cavaliere del Pugilli Raul Spera – è una grandissima emozione. Era un mio grande sogno che s’è avverato. La Quintana l’abbiamo preparata in 20 giorni e l’ho sentita molto. Sono contento di Iakin una cavalla esordiente che stiamo preparando da 8 mesi e che ha dato grandi soddisfazioni ottenendo il miglior tempo di gara tra tutti i binomi”. Quindi Spada primo e a seguire sino piazzati: Morlupo, Pugilli, Ammanniti. Questi primi 4 sono gli unici rioni a percorso sempre netto. Segue al quinto posto il Giotti quindi Contrastanga, La Mora, Croce Bianca, Badia, Cassero.