Foligno, Giostra della Quintana, al Contrastanga si cena con Moliere

FOLIGNO - Quintana della Rivincita, i rioni scaldano I motori in vista della gara al Campo de li Giochi del 16 settembre e gia fioccano le novità. Ad aprire l elenco è il Contrastanga del priore Francesco Felicioni che si presenta alla edizione 3 settembre della Giostra, quella della tradizione, con una innovazione assoluta. Grazie infatti ad un rionale specialistico, l attore e regista romano di nascita ma ormai folignate, Gabriele Funari Falanga e la collaborazione dei rionali, il rione di via Piermarini ha lanciato un esperimento divenuto compagnia teatrale. A spiegare di cosa si tratta è lo stesso Funari Falanga. "Apriremo - dice - la festa si settembre con la cena del 31 agosto sul tema Pillole di Contrastanga. Si tratta di un video album di ricerca ordina dove i protagonisti di ieri e di oggi racconteranno che cosa vuole dire essere del Contrastanga. Il giorno seguente si entrerà nella esito del nuovo progetto. Chi ci vorrà raggiungere in taverna potrà vivere il progetto -prosegue - "A cena con Moliere". Si tratta di una cena spettacolo dove la taverna diventa il palcoscenico di una rappresentazione itinerante dove attori e pubblico si mescolano tra una portata e l altra. Proporremo una serie di scene tratte dalle opere di Moliere che saranno interpretare da rionali, alla loro prima esperienza da attori. L insieme romperà quella quarta parete che divide il pubblico dagli attori in scena e tutti saranno una cosa sola. Tutti saranno attori e nessuno sarà spettatore. Voglio ringraziare il priore Felicioni per la fiducia e la possibilità di esprimere e creare la mia arte tutti i rionali che mi hanno accolto. In cantiere c è l idea di creare laboratori rionali di teatro e stiamo anche ragionando sulla possibilità di riportare in scena un testo cui il priore è molto affezionato " Lì prumissi de Perticani". In scena andranno: Alessia Aletaha, Agnese Celentano, Fiorella Biagetti, Michela Bizzarri, Francesco Felicioni, Valentina Ferri, Gabriele Funari Falanga, Marco Del Gatto, Barbara Infussi, Simone Pepponi Fortunati, Sofia Perrucci, Andrea Spuntarelli. Regia Gabriele Funari Falanga, mentre la voce Dell annunciatrice di taverna è quella Dell attrice Valentina Favella. A raccontare, invece, quali saranno le altre novità rionali è il priore Felicioni. " Stiamo lavorando - dice su alcune novità per il Corteo Storico. Abbiamo a disposizone anche un nuovo cavallo, Macchia d'Olio che fa parte della scuderia Crotali così come gli altri destriero Mondini e Tuttavia è con loro c è anche il nostro Saluggia Dream. Abbiamo poi rivoluzionato il menu e ci saranno tantissime novità legate alla tavola con un occhio alla tradizione, ai prodotti di nicchia. Il tutto presentato con una nuova chiave di lettura".

