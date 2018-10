(per partecipare, info 3288123600)

SPOLETO - Una serata evento per ripercorrere la storia della Blue Band e celebrare i primi venti anni di musica e solidarietà con tutti i suoi protagonisti di ieri e di oggi. Mercoledì 31, al Dancing Tre Valli, sarà festa, con una cena evento e concerto/jam session, che come è nello spirito del gruppo, avrà anche un suo risvolto benefico . Una parte della quota di partecipazione andrà infatti alla raccolta fondi avviata nel 2018 dalla Band in favore dell'Angsa, associazione nazionale genitori soggetti autistici.LA STORIALa Blue Band è nata nell'agosto del 1998 in un garage di Spoleto. "Qui - raccontano i protagonisti - un gruppo di amici ha dato vita alla band, sulle note di Baciami Piccina. Da allora di strada ne è stata fatta tanta". Il repertorio - viene ricordato - si è arricchito, i ragazzi della Band sono cresciuti fino a diventare un riferimento per il pubblico e per tante associazioni locali.MUSICA E CUOREIl meccanismo è semplice: la Blue Band suona, canta, balla, si diverte e diverte, ma i cachet delle serate vengono destinati di volta in volta a dei progetti specifici. La musica, quindi, si trasforma in qualcosa di concreto e diventa strumento per raccolte di fondi e finanziamento di progetti mirati. A suon di Blues, Soul e Rythmn blues, in questi anni, sono state aiutate più di 20 associazioni locali, promosse iniziative a sostegno delle popolazioni terremotate, acquistate apparecchiature sanitarie di vario genere, come il kit di infusione intraossea medicinali donato al reparto di Pediatria, lautomedica alla Croceverde, laspiratore sanitario per ambulanza allassociazione Le Aquile, la pedana per sollevare sedie a rotelle e via dicendo.I BLUES BROTHERSTra le serate che hanno segnato la storia, i ragazzi della Band ne ricordano in particolare una: era il 2011 quando la Blue Band di Spoleto ha aperto, in piazza Duomo, il concerto di The Original Blues Brothers Band, in Piazza Duomo. Una consacrazione, ma soprattutto la materializzazione di un sogno.I PROTAGONISTIIn questi anni si sono avvicendati circa 40 strumentisti, ma la Band è rimasta una piccola grande famiglia, pronta ad accogliere new entry e a fondersi con energia e semplicità, tra passato, presente e futuro. Questi i nomi di musicisti e voci che hanno fatto la storia della band e continuare a donare divertimento, a suon di progetti benefici, in tante piazze del centro Italia: Fabio Ottaviani, Rosaria Marotta, Danilo Cera, Alessandro Bartolucci, Marcello Bizzarri, Raoul Valocchi, Remo Tiberi, Valentina Bosi, Sara Biribao, Luciano Grifoni, Angelo Marcucci, Sabino Alvino, Giuseppe Raus, Giampiero Antonelli, Wanda Maneri, Alessandra Zanelli, Paolo Allegrini, Mauro Silvioli, Roberto Reggiani, Dario Valocchi, Mauro Valocchi, Franco Mosca, Maurizio Giulidori, Serena Caldarelli, Matteo Filippi, Daniela Placidi, Gianluca De Maria, Luca Degli Esposti, Petra Sheffer, Cristian Panetto, Roberto Costanzi, Alessandro Musco, Simona Fabrizi, Alberto Mariani, Daniela Pupella, Roberto Carlini, Walter Nanni, Tito Conocchia, Daniela Leonardi, Giorgio Zinzi, Vitaliano Martinelli, Ugo Ugolini, Andrea Urbani, Antonello De Toma, Adrio Feliziani.