Foligno, furto di tablet scoperto prima che la vittima se ne accorgesse. In azione la Polizia Ferroviaria. C'è una denuncia.

di Giovanni Camirri

FOLIGNO - Subisce il furto di due tablet e il reato viene scoperto prima che la vittima se ne accorga. Gli Agenti della Polizia Ferroviaria di Foligno, guidati dal comandante Alessandro D’Antoni, impegnati nel consueto servizio di prevenzione e repressione reati in ambito ferroviario all’interno dello scalo ferroviario cittadino, hanno proceduto al controllo di un cittadino marocchino di 25 anni senza fissa dimora. I poliziotti lo hanno trovato in possesso di due tablet e, da subito insospettiti dalle circostanze, hanno decido di approfondire il controllo. E’ stato accertato che quei terminali informatici risultavano provento di furto. Il legittimo proprietario dei tablet, contattato dai poliziotti, non si era ancora accorto della sottrazione. La vittima aveva posteggiato il proprio scooter presso la stazione di Rieti. Chi ha compiuto il furto ha forzato il bauletto rubando quindi i tablet e altro materiale. Gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno denunciato il marocchino per ricettazione restituendo la refurtiva alla vittima del furto.

Sabato 21 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:28



