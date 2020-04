Foligno, emergenza covid-19, gli operatori del centro storico: «Cancellare tasse comunali e subito tavolo tecnico»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - Emergenza covid-19: le attività del centro storico di Foligno, nel rispetto delle norme vigenti, non si fermano. Può sembrare un paradosso ma è il succo che riassume la voglia di andare avanti e farsi trovare pronti per la ripartenza dopo che l’emergenza pandemia sarà rientrata. E’ il senso di ciò che sta facendo il consorzio “INcetro” che riassume una ottantina di attività del centro storico di Foligno del settore bar e ristorazione. A guidare il consorzio è il presidente Samuele Ciccioli che spiega a Il messaggero cosa sta avvenendo. “Ci stiamo confrontando – spiega Ciccioli – con la politica e le associazioni di categoria tanto a livello locale che regionale e nazionale. Stiamo facendo proposte per ragionare su questa fase di emergenza e su ciò che accadrà nel momento della ripartenza. Proposte che guardano alla richiesta di annullamento delle tasse comunali inerenti il periodo di chiusura imposto dai vari decreti che si sono succeduti fino ad arrivare all’istituzione di un tavolo di confronto legato all’oggi e soprattutto alle necessità che emergeranno – conclude – nella fase di riavvio delle nostre attività”. Insomma le cose da fare sono molte, e si sta già intensamente lavorando per trovare dei punti d’incontro tra gli amministratori e gli imprenditori che quotidianamente lavorano in centro a Foligno e che, a loro volta danno lavoro a tante persone. Le tante attività di ristorazione e bar che sono nate e si sono sviluppate nel cuore storico di Foligno hanno dato una nuova spinta all’aggregazione cittadina diventando, a loro volta, un vero e proprio volano che richiama gente da tutta l’Umbria e dalle regioni vicine. Un progetto, quello portato avanti dal consorzio Incentro, che ha anche una funzione di collegamento col il turismo, settore che sta registrando una positiva crescita in città anche grazie alle attività di bar e ristorazione che contribuiscono al sistema accoglienza. Il Consorzio INcentro Foligno è a tutti gli effetti un organo giuridico e non ha fini di lucro, ma è funzionale indirettamente al guadagno delle attività. Ad oggi il Consorzio, rappresentando 80 attività di categoria bar, ristoranti, botteghe, ha potuto intavolare discussioni attraverso videoconferenze con i seguenti rappresentanti amministrativi e associazioni di categoria: assessore Michele Fioroni, assessore Michela Giuliani, onorevole Riccardo Augusto Marchetti, onorevole Filippo Gallinella, sindaco Andrea Romizi, Confcommercio Perugia, Confcommercio Foligno, presidente Fipe Perugia. Il Consorzio può svolgere: conduzione di ricerche, promozioni e realizzazioni di iniziative, operazioni nel settore pubblicitario, acquisto in comune di beni strumentali, realizzazione di sistemi di rete informatici per la fidelizzazione della clientela ed altro. “La nostra forza – viene spiegato - è l’aggregazione, unendo le energie sarà più semplice raggiungere lo scopo. Pensate a quante cose insieme potremmo fare”.