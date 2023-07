Foligno, dove rispettare le misure alternative ai domiciliari ma era al bar: arrestato dalla polizia

Proseguono i controlli della polizia di stato a Foligno e nelle aree periferiche: numerose le persone identificate ed i veicoli sottoposti ad accertamento. Condotto in carcere dagli agenti del Commissariato un uomo che aveva violato le prescrizioni della misura alternativa della detenzione domiciliare. Nell’ambito del Progetto “Borghi Sicuri”, gli agenti del Commissariato di Foligno, coadiuvati dagli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Umbria Marche e della Polizia Locale di Bevagna, hanno effettuato dei controlli straordinari al fine di prevenire e contrastare i reati predatori, i furti e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Le pattuglie, impiegate durante il turno pomeridiano, si sono concentrate nel centro di Foligno per poi estendere i controlli nella periferia in particolare nell’area di Bevagna. L’attività, in coerenza con la progettualità della Questura di Perugia, è stata preceduta da un’analisi delle criticità e delle caratteristiche dei territori interessati, nonché da una mirata ricognizione degli obiettivi da vigilare. In questo senso, è stata determinante l’interlocuzione preliminare tra i rappresentanti della Polizia di Stato e dell’Amministrazione comunale. Durante il monitoraggio delle vie di accesso alle città, sono stati effettuati 6 posti di controllo nell’ambito dei quali sono stati identificate 72 persone e verificati 43 veicoli. Il controllo ha interessato anche la zona della Stazione ferroviaria e le zone abitate più isolate della periferia e 4 esercizi pubblici.

L’intensificazione delle attività di controllo condotte dagli uomini del Commissariato di Foligno ha consentito di verificare che, un uomo, più volte, aveva apertamente violato le prescrizioni relative alla misura alternativa della detenzione domiciliare. In particolare, in occasione dell'attività di controllo, i poliziotti hanno rilevato la presenza dell'uomo in un bar della periferia folignate. In quell'orario, però, egli avrebbe dovuto trovarsi a casa, sicché gli Agenti gli hanno immediatamente chiesto spiegazioni. Tuttavia l'uomo, anziché mostrarsi collaborativo, iniziava ad inveire contro i poliziotti, più volte dicendogli che tanto non avrebbero potuto fargli niente. Pertanto, in ragione di questo specifico episodio e di altri elementi già raccolti in precedenti occasioni dal Commissariato di Foligno, tempestivamente trasmessi alla competente Autorità Giudiziaria di Sorveglianza di Spoleto, quest’ultima disponeva la sospensione della detenzione domiciliare, con contestuale accompagnamento presso la Casa Circondariale. Il personale della polizia hanno dato pronta esecuzione al provvedimento, rintracciando e conducendo l’uomo in carcere.