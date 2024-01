Domenica 14 Gennaio 2024, 09:05

L'INGANNO

I ladri d'appartamento "affinano la tecnica" e ora entrano in casa con le chiavi. E' accaduto nei giorni scorsi nella zona delle Cesure. I soliti ignoti questa volta hanno fatto un lavoro "pulito", senza forzare finestre o porte, ma con le chiavi sottratte al padrone di casa mentre questo era a un funerale. Una volta all'interno dell'appartamento hanno fatto man bassa degli oggetti d'oro e si sono allontanati prima che il malcapitato rientrasse. Pare che i ladri abbiano forzato l'auto dell'uomo parcheggiata fuori dalla chiesa di un borgo della Valnerina dove era in corso una cerimonia funebre. All'interno hanno trovato le chiavi di casa. A quel punto dal libretto di circolazione, rinvenuto nell'auto, è stato semplice risalire alla sua abitazione.

L'azione si sarebbe consumata nel tempo della celebrazione religiosa. All'uscita dalla chiesa la scoperta del furto nell'auto e poi di quello in casa. All'uomo non è restato altro che denunciare il fatto ai carabinieri. Non si tratta, peraltro, di un furto isolato. Nelle ultime settimane sono stati segnalati diversi casi nella zona compresa tra Borgo Rivo e Gabelletta. Qui in questi giorni è stata perpetrata anche una truffa a un'anziana. A denunciare il fatto sui social la nuora che ha postato le foto di due collane d'oro che sono state sottratte alla donna nella speranza di ottenere informazioni utili a ritrovarle. Stando al racconto della donna, a casa dell'anziana, che abita a Campitello, si sono presentate due donne dicendo che erano impiegate Inps. Nel corso delle chiacchiere, sono riuscite a portarsi via, come scrive la nuora, "i ricordi di una vita, lasciando una grande paura e delusione a una persona di più di ottant'anni". Questa zona ad alta densità abitativa e vicina a importanti "vie di fuga" sistematicamente e ciclicamente viene presa di mira da ladri e truffatori, soprattutto nel periodo delle festività natalizie, come era già avvenuto negli anni passati. In questi giorni qui si sono registrati in sequenza sette furti di cui quattro in altrettante abitazioni, uno in una scuola e due ai danni di esercizi commerciali. Altri sono stati sventati dalla polizia. Come nel caso del furto in abitazione dove i ladri sono entrati con le chiavi, pare che ad agire sia gente esperta, che entra in azione dopo aver studiato le abitudini e i movimenti dei proprietari delle case prese di mira. I ladri mirerebbero a oggetti d'oro e denaro contante senza toccare quelli ingombranti. Sull'escalation di furti nel quartiere, il capogruppo del Pd, Francesco Filipponi, aveva presentato un'interrogazione chiedendo "di intensificare i controlli, prevedere azioni preventive di contrasto al fenomeno».



