Foligno, conferita dal Comune la Cittadinanza Onoraria al Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito

Lunedì 4 Ottobre 2021, 10:40

FOLIGNO - E’ stata conferita la cittadinanza onoraria di Foligno al Centro di Selezione e reclutamento nazionale dell’esercito nel corso di una cerimonia svoltasi nella corte di Palazzo Trinci. Il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, ha sottolineato che “è stato un riconoscimento che ho avuto l’onore ed il piacere di condividere all'unanimità con l’intero Consiglio comunale e che oggi abbiamo sancito con la consegna della pergamena recante la motivazione, con la firma congiunta del libro d’onore insieme al comandante, generale Daniele Tarantino, e della targa artistica in bronzo che verrà collocata sulla facciata della Caserma Gonzaga che proprio in questi giorni abbiamo voluto illuminare con il tricolore, come ulteriore omaggio dell'Amministrazione Comunale e della Città di Foligno per questo speciale 25° anniversario di attività. Le mura di questo centro non sono mai rimaste chiuse ma sono sempre state aperte come un abbraccio alla Città, una preziosa risorsa per Foligno sotto molteplici aspetti”.