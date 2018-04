Foligno, calcio e solidarietà. In campo le squadre delle glorie della Fiorentina e quella dei Cavalieri della Repubblica

di GiovannI Camirri

FOLIGNO - Una giornata speciale all’insegna della condivisione. E’ quella che è stata vissuta sabato a Firenze, all’interno delle strutture del Centro Federale della Figc. L’occasione l’ha offerta una partita di calcio speciale che ha visto scendere in campo la rappresentativa dell’Associazione Nazionale Cavalieri della Repubblica Italiana (Ancri) Sezione di Foligno e le Glorie della Fiorentina. E’ stata un’occasione davvero speciale dove a vincere è stato lo sport. Una occasione che è andata oltre il risultato (ha vinto la Fiorentina per 3 a 0), iniziata dalla mattina con la visita al Museo della Nazionale ed è proseguita con la manifestazione sportiva. A dare il calcio d’inizio Roberto Cammarelle, olimpionico di boxe e Commendatore della Repubblica della Sezione di Foligno. Prima dell’inizio del match è stato osservato un minuto di silenzio per sottolineare il cordoglio per il lutto che ha colpito la famiglia di uno degli atleti della Sezione di Foligno. Ecco le formazioni che si sono misurate sul terreno di gioco “nazionale” di Coverciano.

ANCRI: cav. Vincenzo Auricchio, Giovanni Auricchio, cav. Sandro Benedetti, cav. Cristiano Boggeri, cav Mauro Fenci, cav. Gianluca Insinga, Nicola Lori, cav. Stefano Palazzi (Cap.), Andrea Palazzi, Diego Angeleli, cav. Cristiano Bontempi, Paolo Cesarini, Roberto Fiaschini, cav. Giulio Zazzaretti, Carlo Sfacteria, Salvatore Pascariello, Andrea Ludovici, Emanuele Mazzocchi, Alfonso Mazzocchi (mister).

FIORENTINA: Andrea Ivan, Marco Pili, Marco Merendoni, Francesco Lucarelli, Celeste Pin (capitano), Giovanni Guerrini, Gabriele Micheli, Marco Gori, Tommaso Tanganelli, Alberto Di Chiara, Gilberto Righini, Giovanni Gammanossi, Paolo La Muraglia, Alberto Malusci, Fabrizio del Vivo. Dirigenti: Alberto Panizza, Roberto Vinci, Saverio Guzzo, . Presente Mario Mazzoni, allenatore della Fiorentina che nel 1975, il 28 giugno, ha vinto la Coppa Italia a Roma.

