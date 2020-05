Foligno, cade per due metri mentre lavora. Sul posto 118, vigili del fuoco e polizia locale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - Donna soccorsa da 118, vigili del fuoco e polizia locale, dopo un volo di quasi due metri. E’ accaduto nel tardo pomeriggio di martedì all’interno degli uffici comunali dell’Urbanistica sul versante di via Piermarini, lato opposto di Corso Cavour. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti la signora soccorsa era intenta nelle operazioni di pulizia dei vari ambienti pare insieme ad una seconda persona. Per cause in fase di accertamento la donna ha raggiunto un punto dell’edificio e s’è spostata verso una parte, pare normalmente non utilizzata della struttura. Ed è li che il fondo ha ceduto e la donna è precipitata nel vuoto per un paio di metri. Scattato l’allarme la zona è stata raggiunta da un equipaggio della polizia locale, da uomini e mezzi dei vigili del fuoco giunti in forze, e dal 118. La signora è stata raggiunta, stabilizzata e quindi trasferita in ospedale per gli accertamenti del caso. Le sue condizioni sarebbero riferibili ad un problema relativo ad un trauma ad una spalla la cui entità sarà stabilità dai sanitari del San Giovanni Battista.