Foligno, addio a Loredana Ferrarese Muzzi la regina dei panettoni

FOLIGNO - Un pezzo importante della storia cittadina folignate, se ne è andato mercoledì. Loredana Ferrarese Muzzi aveva 87 anni e da lungo tempo era pilastro e fulcro dell’azienda pasticcera di famiglia conosciuta a livello internazionale. Loredana Ferrarese Muzzi era conosciuta anche come la regina dei panettoni ed aveva saputo dare una impronta importante all’azienda di famiglia fondata da Tommaso Muzzi nel 1875 che diede forma alla sua pasticceria in via Garibaldi 61, cuore del centro di Foligno. Poi nel 1975 la Pasticceria Muzzi si trasferisce in via Roma, sempre a Foligno. E quella di Muzzi è una storia familiare e imprenditoriale davvero importante col testimone passato dal fondatore agli eredi che di anno in anno hanno raccolto quell’importante testimone.

E tra loro Loredana Ferrarese Muzzi che ha saputo essere la manager moderna in grado di coniugare in maniera illuminata la storia familiare con le esigenze del mercato. L’imprenditrice è stata anche presidente del Rotary Club di Foligno e il sodalizio, attualmente guidato da Gianguido Cucciarelli, ha voluto esprimere dolore per la scomparsa di Loredana Ferrarese Muzzi “già socia del club ricordandone l’impegno e la dedizione sia per il Rotary che per la comunità locale”. L'ultimo saluto sarà dato giovedì alle 16.30 nella chiesa di Santa Maria Infraportas a Foligno.