Fino al 31 maggio a Orvieto sosta gratuita nei parcheggi di superficie dalle 17 alle 22

Fino al 31 maggio a Orvieto continua a essere gratuita la sosta, dal lunedì al venerdì dalle ore 17:00 alle 22:00, nei parcheggi di superficie del centro storico disciplinati a “strisce blu”.

La Giunta Comunale ha prorogato infatti fino al 31 maggio 2021 la sosta gratuita dal lunedì al venerdì dalle ore 17:00 alle 22:00 in tutti i parcheggi di superficie del Centro Storico disciplinati a “strisce blu” dando così seguito alla mozione approvata dal Consiglio Comunale nella seduta del 3 maggio scorso.

APPROFONDIMENTI ORVIETO Agenti della polizia stradalesalvano cuccioli che vagavano lungo...

«Dopo il lungo periodo di limitazioni dovute all’andamento della situazione epidemiologica e dai divieti nazionali in materia di spostamenti tra regioni che hanno avuto conseguenze penalizzanti specie per i flussi turistici - spiega una nota del palazzo comunale - anche questo provvedimento, come i precedenti attuati nei mesi scorsi per facilitare la mobilità e gli acquisti dei cittadini residenti nel territorio comunale presso le attività economiche e commerciali del centro storico, è finalizzato ad incentivare la ripresa economica e lavorativa a seguito delle progressive riaperture in “zona gialla” previste con il D.L. n. 52 del 22 aprile 2021.»

Dal 1° giugno torneranno in vigore le tariffe già stabilite per l’utilizzo dei parcheggi a strisce blu.

Ultimo aggiornamento: 19:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA