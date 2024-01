Venerdì 19 Gennaio 2024, 08:48

GLI APPUNTAMENTI

Festa di Sant'Antonio patrono degli animali, dei contadini, dei norcini e dei becchini. Da Arrone ad Amelia tanti gli eventi sul territorio. "Sant'Antonio te l'aiuti! Sant'Antonio l'accresca!" sembra fosse questa la frase che pronunciava chiunque entrasse in una stalla umbra dove, immancabile, era appesa l'effige del Santo. Nel rispetto di questo antico culto, in questi giorni mucche, maiali, animali da cortile e, negli ultimi anni anche quelli da compagnia, stanno riempiendo le piazze di tanti paesi del comprensorio per ricevere la tradizionale benedizione. Momenti importanti per la comunità contadina e non solo, spesso accompagnati da pranzi e piatti della tradizione.«La festa di Sant'Antonio e l'uccisione del maiale sono strettamente collegate - spiega Mara Quadraccia, presidente dell'Unitre di Amelia - non soltanto dal calendario. Ricordiamoci che nelle rappresentazioni, accanto al santo spesso è raffigurato un maiale, e precisamente del tipo cinturino nero, proprio come quello che viene allevato in Umbria». Un'interpretazione frutto dei secoli, durante i quali l'iniziale significato dell'immagine di Sant'Antonio vincitore sul verro-diavolo, si è trasformato in quello di protettore del maiale-amico e, per estensione, di tutti gli animali domestici.L'appuntamento è per domenica 21 gennaio a Lugnano in Teverina alla chiesa dedicata al santo. «Un pane rituale la cui ricetta originale purtroppo si sta perdendo - spiega Quadraccia - tanto che oggi spesso si distribuiscono panini. Per preservare ricetta e modalità di produzione, Slow Food ha creato una comunità di questa produzione». Sempre il 21 appuntamento anche a Sambucetole. Benedizione degli animali in arrivo anche ad Arrone. Si inizia alle 11 con la messa nella chiesa di Santa Maria Assunta e poi, alle 12, in piazza Garibaldi, benedizione degli animali.