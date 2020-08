Falso allarme per la facciata del Duomo di Orvieto. Una scintilla mette in moto i controlli dei Vigili del Fuoco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha messo in agitazione un po' tutti l'arrivo di due squadre dei Vigili del Fuoco di Orvieto in piazza Duomo, nella tarda serata di domenica 23 agosto. Le due unità - secondo quanto si apprende - sarebbero giunte ai piedi della Cattedrale allertate da un passante che avrebbe visto scintillare qualcosa in corrispondenza della porta destra di facciata.Immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco che, una volta sul posto, con l'ausilio di autoscala, sono saliti fino al punto descritto costantando che si trattava solo di un piccolo malfunzionamento dell'impianto elettrico a bassa tensione usato come antintrusione per i volatili.