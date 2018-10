Eurochocolate: è subito assalto dei golosi. Decine di pullman e centro pieno, difficoltà per il traffico. Domani le statue di cioccolato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Oltre venti pullman già dalle undici del mattino, il conto salito già a 40 intorno all'ora di pranzo, migliaia di persone a spasso in centro. Gli stand presi d'assalto, ma numeri sicuramente importanti anche per quantro riguarda bar e ristoranti: queste le prime ore della 25esima edizione di Eurochocolate, che si è aperta ufficialmente venerdì ma anche dalla mattinata di sabato sta registrando importanti afflussi anche grazie alla giornata di sole e di temperature decisamente autunnali che dovrebbe replicarsi anche domenica.In molti affollano il centro storico dove sono stati allestiti gli stand. L'area è presidiata dalle forze di polizia con numerosi presidi fissi e mobili. Diverse anche le postazioni delle organizzazioni di soccorso. Un dispositivo che viene coordinato da una sala operativa unificata.Inevitabili i disagi per il traffico e viabilit: nella zona di Madonna Alta, Centova e Pian di Massiano la situazione si è fatta sovraffollata già dalle prime ore di sabato, vista anche la presenza del tradizionale mercato aperto finop all'una. Intorno alle undici l'affluenza ha reso necessaria la chiusura, da parte della polizia stradale, dello svincolo di Madonna Alta in ingresso a Perugia per qualche minuto per far defluire il traffico.Rispetto agli altri anni, il piano viabilità prevede una concentrazione di tutti i bus nella zona di Pian di Massiano con dunque le zone dei Ponti in cui la circolazione è più snella rispetto alle precedenti edizioni della manifestazione. Dalla centrale operativa della polizia municipale viene reso noto come la circolazione, anche se in alcuni tratti è stata intensa, per ora non ha avuto particolari criticità.Domani la torna intanto il tradizionale appuntamento con le sculture di cioccolato: dalle 10 alle 18 quattro GranBlocchi di cioccolato Perugina da 11 quintali l'uno si trasformeranno in opere d'arte, grazie ai chocoscultori che lavoreranno davanti al pubblico nelle quattro postazioni di Corso Vannucci, piazza IV Novembre e piazza Matteotti.