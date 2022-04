E' serie D per l'Orvietana. La vittoria a Assisi consegna il titolo ai biancorossi con tre turni di anticipo, la maglia celebrativa

«Serie D-icevate?» E' la scritta che campeggia in rosso su fondo bianco sulla maglia celebrativa che l'Orvietana Calcio, in barba alla scaramanzia, si è portata allo stadio "Degli Ulivi" di Assisi. La vittoria conquistata sul campo della Fortitudo Assisi Subasio per 0-3 (Guazzaroni, Guinazu e Fapperdue) ha infatti consegnato la matematica vittoria del campionato di Eccellenza Umbria all'Orvietana Calcio quando mancano ancora tre giornate al termine della competizione.

APPROFONDIMENTI SPORT Il ternano Lorenzo Pegoraro pronto per il Campionato italiano... SPORT E NOSTALGIA Terni, addio alla biglietteria storica dello stadio... SPORT Una ternana conquista l'America del basket, Lorela Cubaj... CALCIO FEMMINILE Festa grande in casa Orvieto Fc per la vittoria della femminile... SPORT Terni a tutta scherma con i Foconi brothers: promozione ad alta... UCRAINA Yana e Victoria dall'Ucraina all'Orvieto FC. Si allenano...

Sempre prima, dalla prima giornata, la squadra di Gianfranco Ciccone ha tenuto in mano le redini del campionato lasciando davvero poco a tutti gli altri. Giornata dopo giornata, i biancorossi del presidente Roberto Biagioli hanno portato a casa la tanto sospirata vittoria del campionato che riporta a Orvieto la serie D dopo 10 anni.

Festa grande a Orvieto, con l'attesa dell'arrivo dei ragazzi di Ciccone al Duomo per poi sfilare lungo corso Cavour fino a piazza della Repubblica dove ad attenderli ci sarà la sindaca Roberta Tardani e probabilmente mezza città.

«Se lo aspettavano davvero in pochi il nostro campionato - dice il direttore generale Alvaro Arcipreti - nessuno ci dava per favoriti e invece eccoci qua, siamo la squadra nettamente più forte, l'abbiamo dimostrato in tutti i modi.»