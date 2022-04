Una ternana conquista l'America del basket, Lorela Cubaj giocherà nelle New York Liberty

Lorela Cubaj sbarca in WNBA. Per la giocatrice classe 1999, albanese di origine ma nata a Terni, è arrivata infatti la chiamata dalle New York Liberty, che hanno scelto di puntare su di lei al secondo giro con la chiamata numero 18. Scelta inizialmente spesa dalle Seattle Storm che l’hanno poi girata a NY in cambio di una seconda scelta ’23. Lorela ha chiuso la stagione 2021/2022 a Georgia Tech mettendo insieme cifre notevoli, come 10 punti, 4.3 assist e 11.3 rimbalzi di media.

APPROFONDIMENTI CALCIO FEMMINILE Festa grande in casa Orvieto Fc per la vittoria della femminile... SPORT Petrucci fenomeno concede il bis ad Austin e vola in testa al... SPORT Scherma, i Mondiali Paralimpici di Terni presentati alla Bit di...

Lorela Cubaj è cresciuta sportivamente nella Lanini Pink Basket dove ha mosso i primi passi nel mondo della pallacanestro. Ala pivot, 23 anni compiuti lo scorso 8 gennaio, grazie al rapporto di stretta collaborazione stretto tra la società ternana del presidente Max Porcu e la Reyer Venezia, nel 2014 approda proprio nella società lagunare dove a soli 15 anni spicca il primo salto verso la grande pallacanestro, iniziando a entrare anche nel giro delle Nazionali azzurre, quelle giovanili prima e poi quella maggiore.

Dopo l'esperienza alla Reyer Venezia, Lorela è volata oltre oceano per frequentare la prestigiosa università della Georgia Tech conseguendo la laurea in Business Administration. Con i colori di questa Università ha partecipato al campionato NCCA dove ha ricevuto almeno una dozzina di premi individuali. Con la canotta azzurra ha collezionato 18 presenze in nazionale A, un bronzo agli europei Under 16 ed un argento ai mondiali U17.