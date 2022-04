Yana e Victoria dall'Ucraina all'Orvieto FC. Si allenano con le campionesse di Eccellenza

Insieme alla neo campionesse dell'Orvieto Fc femminile di calcio a 11, che la scorsa settimana, con tre turni di anticipo, hanno conquistato il titolo di Eccellenza e la promozione in serie C, da quasi un mese al comunale “Mosconi” di Sferracavallo di Orvieto si stanno allenando anche due ragazze di nazionalità ucraina. E a quanto pare sono molto brave a livello calcistico.

Yana e Victoria, 22 e 21 anni, sono arrivate in Italia il 15 marzo, a bordo di un autobus. Amiche, sempre insieme, hanno lasciato la propria terra martoriata dal conflitto russo-ucraino per raggiungere la mamma di Yana, Aleksandra, che da qualche anno vive e lavora a Allerona. Yana arriva dalla città di Dnepropetrovsk e ha terminato lo scorso anno gli studi all'Università nazionale di educazione fisica e sport dell'Ucraina, Victoria, che invece viveva a Čherkasy, è all'ultimo anno dello stesso ateneo, sta seguendo come può le lezioni on line, e ha lasciato lì la madre Ylenia che non poteva muoversi per lavoro.

Entrambe amano lo sport, il calcio in particolare; tutte e due giocavano già in squadre del loro paese, Yana nel campionato di calcio a 11, Victoria in quello di calcio a 5. Sono forti, molto brave, e al campo di Sferracavallo ormai tutti vogliono loro un gran bene e nonostante nessuna delle due parli ancora italiano e serva spesso la madre di Yana per tradurre, c'è già grande feeling tra loro e il resto delle ragazze della squadra allenata da Riccardo Pettinelli che ha già lo scudetto virtualmente cucito sul petto.

«Si stanno allenando con noi, sono molto brave e si impegnano con grande dedizione e serietà – racconta Maurizio Bellagamba, direttore generale dell'Orvieto Fc – fanno ormai parte del gruppo calcio a 11 femminile, hanno effettuato tutte le visite mediche, sono in regola con tutti i vaccini. Purtroppo per problemi burocratici legati anche al fatto che sono atlete maggiorenni, non ci è stato possibile tesserarle in questo finale di stagione, ma finché vorranno saremo felicissimi di averle con noi».

Nel frattempo per loro l'ostacolo più grande è imparare l'italiano: «Ho saputo che a breve qui a Allerona partirà un corso di italiano per noi ucraini e Yana e Victoria seguiranno con gioia le lezioni – dice Aleksandra – sono molto brave, due ragazze davvero speciali, sono arrivate con altre 10 persone qui. Sono sei anni che sono in Italia, per lavoro, e ogni volta che potevo tornavo in Ucraina dalla mia Yana. Adesso sono qui entrambe e siamo davvero felici e insieme. Spero riescano a trovare lavoro – dice – nel loro campo, nello sport che tanto amano, non so magari insegnarlo, e continuare a giocare in campionato, perché mi dicono che sono davvero forti».