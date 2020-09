Incidente lungo la E45, due auto ribaltate e traffico in tilt

PERUGIA - Sulla strada statale 3bis "Tiberina" (E45) il traffico in direzione Cesena è stato bloccato per circa un'ora all'altezza dello svincolo di Lidarno (km 75,500) a causa di un incidente. Si sono registrati rallentamenti e code fino all'innesto del raccordo Perugia-Bettolle con ripercussioni sulla SS75 per il traffico proveniente da Assisi/Foligno. L'incidente, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto due autovetture, entrambe ribaltate in seguito all'urto. Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità. Sul posto anche i vigili del fuoco. Ultimo aggiornamento: 17:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA