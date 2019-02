Il gatto selvatico "catturato" nelle montagne ternane: ecco finalmente il suo volto

Ultimo aggiornamento: 20:27

Non solo fotografie che emozionano e che stanno facendo il giro del mondo come il verdone nella tempesta di neve, l'uccellino che sfida la bufera e che gli è valsa il premio "Mondo animale" del National Geographic, scattata nel giardino di casa sua in un mattino d'inverno dell'anno scorso. David Francescangeli, 40 anni, fotografo naturalista, in realtà è un vero appassionato della natura.E dal suo osservatorio privilegiato, nei mesi scorsi, è riuscito in un'altra impresa: riprendere con le fototrappole, la presenza del gatto selvatico nelle montagne ternane. Anche in questo caso la fortuna ha avuto la sua parte ma a essere premiata è stata proprio la tenacia del fotografo che, con la mimetica, ha passato giorni e giorni a posizionare le fototrappole per poi andarle a visionare, spostandole dove capiva che potevano esserci tracce del passaggio di qualche animale raro.Di gatti selvatici ce ne sono circa 800 esemplari in tutta Italia, concentrati soprattutto nelle Alpi. La presenza del gatto è stata testimoniata da Francescangeli sia nel 2017 sia a gennaio 2019, a riprova che probabilmente il gatto con i tre cerchi nella coda si è stabilito anche nella fascia appenninica ternana. Secondo il fotografo ce ne sarebbero dieci o dodici esemplari. (iI video risale a gennaio 2019, la data sull'orologio non era stata sincronizzata)