Deruta, via ai lavori per la nuova scuola

DERUTA - Aperto il cantiere per la realizzazione della nuova scuola secondaria di primo grado “G. Mameli”, che sorgerà accanto alla scuola primaria già presente. Il sindaco di Michele Toniaccini ha rimarcato che si tratta di «un risultato davvero importante che riempie di orgoglio la nostra amministrazione, abbiamo, infatti, da sempre deciso di prestare la massima attenzione ai giovani, anche garantendo una sede adeguata e moderna per la formazione dei nostri ragazzi». Il vicesindaco, Giacomo Marinacci, aggiunge: «La scuola è il luogo dove si costruisce il futuro, dove i ragazzi imparano a pensare liberamente, dove circolano e si trasmettono i valori del rispetto, della solidarietà, della giustizia e della pace». Un’opera che l’amministrazione comunale riuscirà a realizzare grazie al finanziamento ministeriale da circa 3,5 milioni di euro, un’opera innovativa e sicura; un edificio "green" dove la massima attenzione è stata posta alla performance energetica che sorgerà in Via Padre Ugolino Nicolini.