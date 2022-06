Todi e Deruta, conferme col pieno di voti per Ruggiano e Toniaccini

PERUGIA - Conferme per Antonino Ruggiano a Todi e per Michele Toniaccini a Deruta. I due sindaci uscenti sono stati riconfermati con un consenso ampio, forse anche superiore alle aspettative. Ruggiano - sostenuto dalle liste Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Todi tricolore e Per Todi con Ruspolini - ha superato nettamente la soglia necessaria ad evitare il ballottaggio, ottenendo un risultato vicino al 58% (mancano ancora i dati definitivi). Invece, nella città della ceramica, Deruta, Michele Toniaccini è stato confermato sindaco con il 70,91 per cento.

Spoglio completato anche negli altri centri della provincia di Perugia: a Cascia tutto secondo programma con la conferma di Mario De Carolis, sindaco uscente e unico candicato in corsa, a Monteleone di Spoleto, invece, è stata confermata Marisa Angelini (57%), a Valtopina è stato eletto sindaco Gabriele Coccia (54,8%) e nella piccolissima Poggiodomo Filippo Marini ha battuto Marina Amori per tre voti: la contesa è finita 41 a 38.