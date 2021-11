Petrucci, il pilota ternano dice addio alla MotoGp: ora la sfida è il deserto

Ultimo Gran Premio del Mondiale di Moto Gp in carriera per Danilo Petrucci che sul circuito di Valencia ha messo la parola fine ad una carriera importante che è durata per dieci anni con i colori della Ioda, della Art, della Ducati e della Ktm nell’ultima stagione. Più che dai contenuti tecnici, la giornata di Petrucci è stata scandita dalle emozioni, dalle suggestioni e dai sorrisi, fuori e dentro i box della casa austriaca e dai ringraziamenti del pilota ternano, che dopo avere tagliato il traguardo al diciottesimo ed ultimo posto, distante trentadue secondi dal vincitore, il ducatista Pecco Bagnaia, ha dedicato le sue dichiarazioni alla Ktm che gli ha fatto disputare l’ultima stagione nella Moto Gp dopo l’addio alla Ducati.

“Un enorme grazie a tutti, a tutti in Ktm – ha detto Petrucci nel box arancionero a fine gara - a tutti in Tech 3 ed in generale a tutti coloro che hanno lavorato con me in questa edizione del Campionato Mondiale. Abbiamo fatto del nostro meglio. In questa gara, ho solo cercato di godermi fino all'ultimo momento e sono davvero riconoscente a tutti per tutto quello che ho ottenuto. Voglio solo ringraziare tutti! Ora è il momento di riposarsi un po'", ha concluso il pilota ternano. “Danilo è finalmente riuscito a finire una gara – è stato il commento del Team Manager della Tech 3 il francese Hervè Poncharal - Nelle ultime due gare è stato molto sfortunato, e quindi, penso che fosse molto prudente in pista, perché l'ultima cosa che voleva era non finire la sua ultima gara in carriera. Era davvero, davvero contento di vedere la bandiera a scacchi. Penso che anche lui ed il suo compagno di squadra Iker Lecuona siano stati felici di unirsi e seguire Valentino Rossi per il suo ultimo giro in Moto Gp al termine del Gran Premio”.

Petrucci nel suo ultimo Gran Premio ha indossato un casco celebrativo personalizzato, realizzato per l'occasione dalla azienda Starline, che conteneva tra le parentesi vincenti della sua avventura, vale a dire le due istantanee dei suoi Gran Premi vinti in Moto Gp, quello del Mugello e quello di Le Mans, anche le immagini dei giri veloci da lui collezionati e quelle degli amici con cui ha condiviso la sua vicenda agonistica ed umana nel motomondiale. Per la cronaca il pilota della Tech 3 della Ktm ha chiuso il Mondiale 2021 in ventunesima posizione con 37 punti, e adesso staccherà la spina per ripresentarsi il 1 gennaio ai nastri di partenza della Parigi – Dakar sempre con la Ktm, una competizione che disputerà per la prima volta in assoluto .