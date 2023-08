Mercoledì 2 Agosto 2023, 12:58

PERUGIA - Da Fontivegge al centro in auto come se fosse la contea di Hazzard. Tra sgommate, corse controsenso, percorsi su strade vietate, frenate pericolose e precedenze quanto meno creative. Un folle circuito ad alta velocità su una Mercedes che ha fatto finire nei guai il proprietario dell'auto, mentre il pilota sconsiderato l'ha fatta franca. Almeno fin adesso.

Perché gli uomini del Nucleo Decoro urbano Fontivegge (Nduf) della polizia locale di Perugia stanno stringendo il cerchio su chi stringeva il volante dell'auto notata, nel corso di un controllo congiunto con gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Umbria Marche e della polizia di Stato, nell’area di Fontivegge, immettersi in via Campo di Marte dopo aver imboccato via della Ferrovia contromano. Gli agenti hanno intimato l'alt, ma l'automobilista non ha nemmeno pensato di fermarsi. Anzi, per sottrarsi al controllo, ha iniziato la sua fuga pericolosa anche per gli altri utenti della strada fino alle vie limitrofe all'acropoli. È riuscito a far perdere le proprie tracce, ma dalla targa è risultato non solo come il mezzo fosse senza assicurazione e revisione, ma anche il nome del suo proprietario: un cittadino di origini camerunensi di 49 anni. L'uomo però ha spiegato agli agenti di aver prestato la sua macchina a un'altra persona, di cui non ha voluto fornire il nome, aiutando quindi il fuggitivo a sottrarsi alle ricerche attivate dal Nucleo e dalla polizia. L’uomo quindi è stato denunciato per favoreggiamento e sanzionato per le numerose violazioni contemplate dal codice della strada. Ma da palazzo dei Priori spiegano come siano «a buon punto le ricerche» per l'identificazione del pilota convinto di essere ad Hazzard.