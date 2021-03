30 Marzo 2021

di Fabio Nucci

PERUGIA - Nel solito bollettino interlocutorio del lunedì, c’è un dato che vale la pena di sottolineare: lo zero che la casella nuovi decessi riporta dopo oltre 5 mesi trascorsi con almeno una vittima Covid. Per la prima volta dal 20 ottobre, infatti, nella regione non si registra nessun morto per il SarsCov2, col totale delle vittime fermo a 1.247, il totale cumulato dall'inizio della pandemia. Dopo due mesi, inoltre, tornano sotto 5 mila gli attualmente positivi, scesi a 4.980, 83 in meno rispetto al giorno precedente, in virtù dei 49 nuovi casi registrati a fronte di 132 guariti.

Un numero di contagi contenuto al pari dei tamponi, appena 385 quelli processati con test molecolare con una risposta positiva nel 12,7% dei casi, in calo rispetto al dato di lunedì scorso (13,3): varia di poco, però, la media mobile, scesa dal 6,52 al 6,46%. Tornano a crescere i ricoveri ordinari, sette in più quelli registrati ieri, col totale salito a 372. Resta invariato, invece, il numero dei degenti Covid ricoverati in terapia intensiva, reparti nei quali figurano 60 assistiti, con due ingressi.

Nella domenica riservata per lo più ai tamponi di sorveglianza, spicca il dato di Marsciano dove si sono registrati 16 dei 49 contagi totali. La città del laterizio resta tre 17 che hanno un’incidenza cumulativa settimanale superiore ai 200 casi per 100mila abitanti. Un dato piuttosto stabile anche se nelle due province si avverte una lieve dinamica positive di tale indicatore. Ieri incidenza in salita in entrambi i territori: da 135 a 137 a Perugia, da 141 a 145 a Terni. Nonostante l’elevata mole di guarigioni, solo quattro comuni sono tornati Covid-free ma negli ultimi sette giorni in 21 non si sono registrati nuovi contagi.