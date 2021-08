Covid, da lunedì i minorenni potranno vaccinarsi anche senza appuntamento

Venerdì 13 Agosto 2021, 16:27

PERUGIA - L'Umbria insiste sulle vaccinazioni ai giovanissimi, tra 12 e 18 anni. Da lunedì16 agosto, per i ragazzi sarà possibile prenotare direttamente l'appuntamento online, aderire ai vaccine day dedicati oppure presentarsi senza prenotazione ai centri vaccinali individuati: è questo è il piano organizzato dal

commissario regionale per l'emergenza Covid, Massimo D'Angelo.

La modalità più comoda risulta la prenotazione tramite portale (https://vaccinocovid.regione. umbria.it/). Così facendo - fanno sapere dalla Regione - si ha il vantaggio di poter scegliere la sede, il giorno e l'ora dell'appuntamento, direttamente dal proprio computer o smartphone. La

seconda opzione è quella di aderire ai Vaccine Day di domenica 22 e 29 agosto in tutti i punti vaccinali territoriali, aperti dalle 8.30 alle 14 e dalle 14 alle 19. Unica eccezione il punto di Terni in cui il secondo vaccine day sarà sabato 28 invece che domenica 29 a causa dell'evacuazione programmata di un ordigno bellico in un'area vicina. La terza possibilità per gli under 18, sempre da lunedì 16 agosto, è quella di presentarsi senza prenotazione nei punti vaccinali individuati dalla Regione: a Bastia Umbra, Città di Castello (palestra Salviani), Gubbio, Perugia San Marco, Marsciano, Tuoro sul Trasimeno, Foligno Aeroporto, Spoleto, Narni, Orvieto (Sferracavallo), Terni e Valnerina. Per tutti i centri l'orario di apertura è dalle ore 8.30 alle 14.00 e dalle 14.30 alle 19.30 ad

eccezione della Valnerina in cui si vaccina a Norcia dal lunedì al giovedì dalle 10.30 alle 13.30 e il venerdì a Cascia, sempre dalle 10.30 alle 13.30.