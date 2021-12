Covid, curva sotto controllo e aumentano le adesioni alla campagna vaccinale

PERUGIA - L' Umbria continua a registrare un andamento della curva epidemiologica del Covid-19 «assolutamente sotto controllo» ed al tempo stesso segna una delle percentuali più alte di adesione al vaccino, in particolare per la terza dose. È quanto è emerso nel corso della riunione del Centro operativo regionale.

Una situazione quindi positiva - sottolinea la Regione - dovuta a diversi fattori, dal lavoro svolto dall'intero sistema

sanitario regionale, alla significativa adesione degli umbri al vaccino ed ai comportamenti responsabili dei cittadini. Tutto ciò non deve far abbassare la guardia: dal Cor, infatti, è stata ribadita la necessità che si prosegua nel mantenimento di comportamenti virtuosi, dall'utilizzo delle mascherine là dove richiesto, al rispetto del distanziamento. Nei prossimi giorni il Piano vaccinale, con particolare riferimento alla terza dose, subirà in Umbria un incremento delle inoculazioni dato che, oltre ai punti vaccinali del servizio sanitario regionale, opereranno sia le farmacie sia i medici di medicina generale. Intanto ad oggi in Umbria si registrano 695.055 cittadini (l'86,06% della popolazione vaccinabile) ai quali è stata somministrata la prima dose; 684.172 (84,68%) vaccinati con la seconda dose e 109.587 (13,60%) con la terza.